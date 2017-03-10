Здесь интересно

Место: Blacksmith pub, Бутырский вал, 5



Ради чего идти: когда-то журнал NME назвал группу Blast "крестными отцами российской альтернативной сцены". А у истоков стоял Нэш Альберт, музыкант грузинского происхождения, в какой-то момент решивший, что группа – это удел молодых. Он отправился в сольное плавание и переиграл во всевозможных клубах Лондона. Нэш сотрудничает с европейскими и американскими звукозаписывающими компаниями. Собственно, именно на европейский рынок и ориентирована его музыка. В честь дня святого Патрика Нэш Альберт порадует публику клуба Blacksmith pub каверами U2.

Что еще: еще один коллектив, который примет участие в ирландских празднествах – команда Folkline, играющая акустический фолк-блюз. Специально для этого концерта музыканты подготовят ирландские песни в собственной интерпретации.

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