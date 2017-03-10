В Госдуму внесен законопроект, ограничивающий курение в России электронных сигарет и кальяна.



Законопроектом вводятся определения понятий «электронное курительное изделие» и «кальян», устанавливаются ограничения их использования на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, предъявляются требования к демонстрации электронных курительных изделий в аудиовизуальных произведениях, предназначенных для детей и взрослых.



Термин «электронное курительное изделие» охватывает как устройства, продуцирующие аэрозоль или пар путем нагревания жидкости, так и устройства, продуцирующие аэрозоль или дым за счет нагревания табака (непосредственно частей табачного листа).



Также предлагается ввести ограничения на торговлю такими изделиями, в том числе запретить продавать несовершеннолетним и вовлекать их в процесс употребления электронных сигарет.



Если закон примут, электронные сигареты и кальян будут фактически приравнены к обычными сигаретам со всеми вытекающими отсюда последствиями.

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