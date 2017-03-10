Политика
Ограничить употребление электронных сигарет и кальяна требуют законодатели
В Госдуму внесен законопроект об ограничении курения электронных сигарет и кальяна
В Госдуму внесен законопроект, ограничивающий курение в
России электронных сигарет и кальяна.
Законопроектом вводятся определения понятий «электронное курительное изделие» и «кальян», устанавливаются ограничения их использования на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, предъявляются требования к демонстрации электронных курительных изделий в аудиовизуальных произведениях, предназначенных для детей и взрослых.
Термин «электронное курительное изделие» охватывает как устройства, продуцирующие аэрозоль или пар путем нагревания жидкости, так и устройства, продуцирующие аэрозоль или дым за счет нагревания табака (непосредственно частей табачного листа).
Также предлагается ввести ограничения на торговлю такими изделиями, в том числе запретить продавать несовершеннолетним и вовлекать их в процесс употребления электронных сигарет.
Если закон примут, электронные сигареты и кальян будут фактически приравнены к обычными сигаретам со всеми вытекающими отсюда последствиями.
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