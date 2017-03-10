версия для печати

Экономика

Курс доллара увеличивается согласно прогнозам аналитиков

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Курс доллара увеличивается согласно прогнозам аналитиков

M24.ru 10 марта 2017г., 13:44

Стали известны курсы валют на выходные и понедельник.

Согласно данным Центробанка РФ, курс доллара на 11 марта составит 59,22 рубля. По сравнению с 10 марта доллар подорожал на 39 копеек.

Темп роста евро оказался вдвое выше чем у доллара и составил 75 копеек. Курс евро на 11 марта – 62,74 рубля.

менеджер по размещению рекламы какие деньги покупает банк стоимость рекламы в газете бивалютный вклад тинао

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Экономика»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   