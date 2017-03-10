Согласно данным Центробанка РФ, курс доллара на 11 марта составит 59,22 рубля. По сравнению с 10 марта доллар подорожал на 39 копеек.

Темп роста евро оказался вдвое выше чем у доллара и составил 75 копеек. Курс евро на 11 марта – 62,74 рубля.

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