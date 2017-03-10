Готовим вкусно

Как помочь телу восстановиться после холодов, стоит ли пить витамины или соблюдать пост – ответы на эти вопросы Вы можете найти в этой статье.

Пост уже давно обсуждается не только как религиозный ритуал, но и как способ сохранить здоровье. Считается, что режим питания и время начала поста были обоснованы именно заботой о самочувствии людей. Отказ от продуктов животного происхождения помогает избавиться от вредных веществ в организме, улучшить работу пищеварительной и выделительной систем, снизить уровень сахара в крови и усилить работу иммунной системы.

По словам врача аллерголога-иммунолога Шарофат Богачевой, пост помогает организму отдохнуть от тяжелой пищи, которую люди употребляют на протяжении осенне-зимнего холодного, сырого периода. В это время увеличивается употребление мясных и молочных продуктов, мучного – хлебобулочной продукции, макаронных изделий и сладкого. Кроме того, нездоровому питанию способствует большое количество праздников. При этом сокращается количество растительной пищи, объем двигательной активности и кожного дыхания – приходится носить много одежды и сидеть в отапливаемых помещениях.

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин



В итоге за зиму накапливаются токсины, застойные явления и нарушения в работе органов. "Переходный зимне-весенний период с погодными перепадами и накопленной усталостью, конечно, негативно влияет на организм, ослабляется здоровье", – добавила эксперт. Поэтому на это время рекомендуются очистительные диеты, которые позволят организму вновь окрепнуть после зимы и осени.

По мнению Шарофат Богачевой, большинство заболеваний, в том числе и аллергических, связаны с перееданием и плохим усвоением белков животного происхождения. Мясо закисляет организм, создавая благоприятную среду для активизации условно-патогенной микрофлоры. Очищающие и восстанавливающие диеты помогают избавиться от белковых токсинов, которые сами по себе часто являются аллергенами. Кроме того, уменьшается рост патогенных микроорганизмов, что также снижает аллергический и аутоиммунный фон. Отказ от пищи животного происхождения восстанавливает кислотно-щелочной баланс, что также помогает иммунной системе защищать организм.

Таким образом, во многих случаях посты и другие очищающие диеты помогают избавиться от многих симптомов аллергии, например, сыпи на коже или выделений из носа. Особенно это касается реакции, которая возникает на пищу.

Пост приносит пользу организму только в том случае, если рацион на время ограничений подобран правильно. Как пояснила врач, люди часто совершают ошибку, отдавая предпочтение тем продуктам, которые им нравятся: постному хлебу и макаронам, любимым фруктам и овощам, не отказываются от сладкого, предпочитают картофель крупам и так далее.

В результате диета обогащается легкоусвояемыми углеводами. Организм не восстанавливает силы, а ослабевает, иммунитет снижается. Вследствие этого люди делают вывод, что пост для них вреден, и возвращаются к привычному питанию.

Одной из основ поста должны быть не макаронные изделия или картофель, а злаковые крупы. Они – источник медленно усваиваемых углеводов, которые восполняют потребности в глюкозе и дают энергию организму. Минимально обработанные крупы также содержат клетчатку, витамины (группы В и другие) и микроэлементы. В них содержатся белок и жиры.

Помимо круп нужно употреблять овощи и корнеплоды, бобовые, сухофрукты. По словам Шарофат Богачевой, этого набора достаточно, чтобы сохранить силы и при этом дать возможность организму очиститься. А чтобы постные блюда были вкусными, можно использовать различные специи.

Что и в каких количествах есть во время поста





Фото: YAY/ТАСС/Елена Елисеева



Примерно 50–60 процентов рациона должны составлять хлебные злаки и зерно: неочищенный рис, зерна пшеницы, овес, пшено, ячмень, рожь, кукуруза, гречиха и родственные им растения. Изредка можно есть макароны, лапшу или выпечку по вегетарианским рецептам.

Еще 5–10 процентов – супы. Их желательно есть ежедневно. Суп можно готовить из овощей, добавляя туда древесные грибы, или из бобовых с крупами.

Значительной частью рациона должны быть овощи – 25–30 процентов. Свежими их рекомендуется есть только тем, у кого нет проблем с пищеварением. Лучше всего употреблять их после приготовления. При этом стоит избегать баклажанов, помидоров, картофеля, и отдавать предпочтение редису, репе, моркови, луку, кабачкам, огурцам, капусте и брокколи.

До 10 процентов дневного рациона может составлять фасоль или другие бобовые. Лучше всего есть те виды, которые содержат меньше жира – нут. маш или чечевицу. Подойдут и полученные из бобовых продукты, например, сыр тофу.

В постную диету можно добавить немного морских овощей – водорослей или морской капусты. Есть их следует мало, но регулярно.

Лакомиться во время поста можно слегка поджаренными семечками или орехами, а также фруктами, желательно выращенными в средней полосе: грушами, яблоками, сливами и абрикосами, допускается виноград.

На время ограничений также стоит отказаться от кофе, алкоголя, стимулирующих чайных напитков и трав. Лучше всего употреблять по 2,5 литра теплой простой воды. Можно готовить рисовый или ячменный чай, допускается чашка в день имбирного напитка.

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