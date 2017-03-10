Мода/Шоппинг

Результатом часто становятся переохлаждение, простуда или даже более серьезные заболевания.

Поэтому раздеваться нужно постепенно, начиная не с верхней одежды, а с основного гардероба. Под куртки и плащи можно не надевать свитера и джемперы. Вместо них подойдут водолазки, фуфайки, футболки с длинными рукавами.

С новым потеплением их можно менять на короткий рукав. Снять верхнюю одежду, сменив ее на толстовки и кофты, допустимо только при температуре воздуха более +15 градусов.

Кроме того, важно заботиться о водонепроницаемости одежды. Весной влажность воздуха достаточно высока не только из-за продолжающихся осадков, но и из-за испарения талого снега. Куртки и плащи должны быть плотными, желательно, из отталкивающей воду материи.

Важную роль играет и толщина одежды. При температуре воздуха до шести градусов она должна составлять до 20 мм, а при температуре 8–15 градусов достаточно толщины в 12–14 мм.

Весенняя одежда должна быть герметичной, чтобы воздух как можно меньше под нее проникал.

Мало кто знает, что закрывать лицо шарфом нужно не в зимний мороз, а во время ранней весны. Особенно это рекомендуется тем, кто часто заболевает бронхитом, ринитом, ларингитом и аналогичными болезнями. Шарф сохранит лицо от ветра и лишней влаги.

Снимать шапку ранней весной рекомендуется только в те дни, когда не прогнозируется сильного ветра, иначе можно застудить уши.

Дарья Миронова

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