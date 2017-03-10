Побудить к этому могут как лишние килограммы, накопившиеся за зимний период, так и желание обрести более подтянутую и спортивную фигуру к лету.

Что касается похудания, по мнению врача спортивной медицины Ильи Мелехина, периода с марта по июнь может быть вполне достаточно, чтобы добиться видимых результатов в сбросе веса. "Точные цифры по количеству килограммов, которые можно потерять за этот период, назвать сложно – все зависит от самого человека. Но при серьезных регулярных занятиях эффект совершенно точно будет заметен", – рассказал эксперт.

А вот с набором мышечной массы дело обстоит иначе. За пару месяцев можно набрать только три–пять килограммов мышц, и это при условии строгого соблюдения режима тренировок и правильном питании. Обрести по-настоящему накачанное тело к лету за такой короткий срок не получится.

Если спорт расценивать как способ поддержать здоровье, стоит выбрать циклические виды спорта, например, плавание, аэробику или бег, рассказал Мелехин. Такой нагрузки будет вполне достаточно, чтобы поддерживать здоровье в организме.

В целом к занятиям спортом нужно подходить взвешенно. Не стоит сразу же нагружать себя слишком сильно, если раньше вы избегали двигательной активности. Нагрузку нужно увеличивать постепенно.

Спортивный врач также не рекомендует совмещать активные занятия спортом с постом. Если вы решили отказаться от мяса и молочных продуктов, то ограничьте количество тренировок и нагрузку. Для поддержания здоровья во время поста лучше заниматься один раз в неделю. Регулярно посещать фитнес или заниматься серьезным спортом без мяса будет слишком тяжело для организма.



Дарья Миронова

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