Будем здоровы

Как правильно употреблять витамины

Но при этом не утихают споры о том, как их лучше получать: с пищей или в виде таблеток. Некоторые специалисты убеждены, что полезные вещества должны попадать в организм естественным способом, иначе они не усваиваются. С ними спорят эксперты, которые уверены: острый дефицит витаминов не восполнить простой переменой рациона питания.

Врач Шарофат Богачева рекомендует пациентам менять образ жизни вместо того, чтобы принимать витамины в виде медикаментов. По ее словам, таблетки приходится назначать только в крайнем случае, если пациент не способен выдерживать здоровую диету, и при этом у него есть серьезные проблемы со здоровьем. Эффект от приема контролируется при помощи анализов, а доза рассчитывается индивидуально, а не согласно стандартной аннотации препарата.

С этим мнением согласны и другие эксперты. Синтетические витамины, как правило, не нужны здоровым людям, а небольшое недомогание не обязательно связано с недостатком полезных веществ в организме. Врачи уверяют, что серьезный гиповитаминоз в современном мире встречается крайне редко, а восполнить легкий недостаток витаминов можно естественным образом.

В то же время некоторые специалисты утверждают, что современная диета человека, рассчитанная максимум на 2,5 тысячи килокалорий, не позволяет включать в рацион достаточное количество полезных веществ. Поэтому следует покупать дополнительные добавки, чтобы избежать дефицита витаминов и при этом не выходить за рамки суточной нормы потребления пищи.

Спор о вреде и пользе искусственно созданных витаминов остается открытым. И стороны сходятся в одном: самостоятельно назначать себе витаминные комплексы не нужно. Прежде чем начинать пить какие-либо добавки, стоит сдать анализы и проконсультироваться с врачом.

Как питаться, если вы все-таки простудились

Несколько лет назад диетологи составили список продуктов, которые продлевают простуду. Если избежать болезни не удалось, то можно попытаться сократить ее длительность.

Для этого придется отказаться от орехов. Для болеющего организма этот продукт слишком калорийный и жирный. Верхний слой орехов часто раздражает и сушит горло, поэтому их не рекомендуют при заболеваниях верхних дыхательных путей.

Нужно на время исключить из рациона сырые овощи и фрукты. Их можно есть в самом начале болезни и в конце. При повышенной температуре в течение долгого времени кишечник не сможет переваривать клетчатку. В это время овощи лучше готовить на пару, запекать или тушить.

От апельсинов и мандаринов нужно отказаться, чтобы не раздражать горло и не создавать кислую среду, благоприятную для развития бактерий.

Перестаньте пить алкоголь и кофе. Рюмка спиртного поможет только в самом начале болезни при борьбе с бактериями. Против вирусов алкоголь бесполезен, к тому же он ослабляет иммунитет. Кофе же обезвоживает организм, что при простуде просто недопустимо.

По мнению диетологов, молоко с медом – не средство от простуды. Все молочные продукты обладают слизеобразующим эффектом. Они замедляют лечение насморка, отхождение мокроты из легких. Можно употреблять только нежирные йогурты и кефир, при этом в них стоит добавить куркуму. Она снимет слизеобразующий эффект.

Любые сладости подавляют иммунную систему и образуют пленку на стенках горла, которая становится средой для размножения бактерий. Единственное исключение - это мед, он обладает антибактериальным эффектом, содержит массу полезных веществ и стимулирует иммунитет.

Подкрепляться во время болезни жареным мясом, холодцом или фастфудом также запрещено. Тяжелая пища не поможет организму восстановиться.

Диетологи рекомендуют исключить из рациона и картофель. Он содержит крахмал, который тоже способен сгущать мокроту, мешая лечить насморк и кашель.

Самым полезным блюдом для болеющих был признан обычный куриный бульон с овощами. Кроме того, рекомендуется пить щелочную минеральную воду, травяной чай, в том числе имбирный, а также свежевыжатый морковный сок - витамин А из него способствует образованию антител.

Режим сна весной

Преимущественно с наступлением тепла нужно соблюдать обычные рекомендации врачей по гигиене сна: держать спальню затемненной, не пользоваться гаджетами хотя бы за час до начала отдыха, не переедать на ночь и так далее.

Но кроме того, есть несколько рекомендаций, которые помогут улучшить сон именно весной. Так, нужно обязательно восполнять запас витамина D, который вырабатывается в человеческом организме под воздействием солнца. После зимы возникает дефицит этого вещества в организме, что отражается на качестве сна, рассказал m24.ru заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности РАН Владимир Дорохов.

"Нужно использовать каждую возможность выйти погулять в солнечный день", – отметил он. К тому же прогулки на свежем воздухе входят в раздел гигиены сна, они оказывают благотворное воздействие на качество отдыха.

Эксперт также отметил пользу весеннего поста. Речь, по его словам, идет не только о благотворном влиянии диеты, но и об обрядовой части, которая рекомендует в этот период сохранять спокойствие духа и отстраняться от конфликтов. Такое поведение уменьшает стресс, нагрузку на нервную систему, а значит, также идет на пользу отдыху.

Дарья Миронова

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