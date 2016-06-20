header_v2_9023945

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Cпорт

Прогноз. Футбол. «Гранада» – «Атлетико» 11 марта 22:45 мск

Прогноз. Футбол. «Гранада» – «Атлетико»

Прогноз. Футбол. «Гранада» – «Атлетико» 11 марта 22:45 мск

Тэги: футбол, Ла Лига

http://www.vseprosport.ru/ 10 марта 2017г., 22:48

«Гранада» и «Атлетико» сейчас решают в чемпионате разные задачи. Однако каждой из них нужно обязательно побеждать в этой встрече. В первом круге «насриды» потерпели в Мадриде унизительное поражение 1:7.

Футбол. Испания. Ла Лига. 27-й тур. Гранада – Атлетико
11 марта 2017, 22:45 МСК

«Гранада»
«Гранада» в минувшем туре снова проиграла. В этот раз на выезде «насриды» уступили своему главному конкуренту в борьбе за прописку «Леганесу» 0:1. Поражение стало для команды уже 11 гостевым. И если бы не удачная игра в последних домашних матчах, то о прописке уже можно было бы забыть. Тем не менее, дома «Гранада» не проигрывает уже четыре матча кряду. После ничьи с «Севильей» «насриды» поочередно обыграли в родных стенах «Лас-Пальмас» 1:0, «Бетис» 4:1 и «Алавес» 2:1.

«Атлетико»
«Атлетико» в нынешнем сезоне не ведет борьбу за наивысшие медали чемпионата. В турнирной таблице «матрасники» лишь четвертые, отставая от третьей «Севильи» на шесть очков. Да и четвертое место мадридцам никто не гарантировал. «Реал Сосьедад» отстает от «Атлетико» лишь на один пункт, а «Вильярреал» — на четыре. В последнее время в гостях команда Симеоне играет не так чтобы успешно. В четырех предыдущих выездных поединках «Атлетико» обыграл только «Спортинг» 4:1.

Статистика и личные встречи
«Гранада» проиграла дома лишь один из шести последних поединков чемпионата.

«Атлетико» выиграл в гостях лишь один из четырех последних матчей, а еще трижды сыграл вничью.

«Атлетико» обыгрывал в гостях «Гранаду» в трех из пяти последних очных матчей. Еще дважды соперники сыграли вничью.

Прогноз
«Гранаде» отступать дальше некуда. До спасительной 17 позиции расстояние пять очков, поэтому даже ничья вряд ли существенно поправит турнирное положение. «Атлетико» в последних матчах не отличается надежной игрой в обороне. Впрочем, как и «Гранада» тоже. Поэтому, ждем голов от обеих команд.

Коэффициенты БК 1хСтавка:
Гранада — 8,20
Ничья — 4,40
Атлетико — 1,51

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