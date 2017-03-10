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Прогноз. Футбол. «Малага» – «Алавес» 11 марта 20:30 мск
Набравшая стремительный ход вниз «Малага», попробует остановить падение в родных стенах в матче против «Алавеса». В первом круге определить победителя будущим соперникам не удалось.онлайн, реклама в газете, расписание, менеджер по размещению рекламы,
Футбол. Испания. Ла Лига. 27-й тур. Малага – Алавес
11 марта 2017, 20:30 МСК
«Малага»
«Малага» в минувшем туре снова проиграла. На этот раз в гостях «анчоусы» уступили «Атлетику» Бильбао 0:1. Поражение опустило команду на 15 строчку в турнирной таблице, и до зоны вылета всего семь очков. «Анчоусы» до сих пор не выиграли ни одного матча в гостях, а недавняя победа над «Лас-Пальмасом» является для «Малаги» единственной за последние четырнадцать встреч. В том числе и единственной с новым наставником Марсело Ромеро. Удивительно, но смена тренера не пошла команде на пользу. Если при Рамосе «Малага» хоть стабильно побеждала дома, то после его ухода проиграла три из четырех поединков в родных стенах.
«Алавес»
«Алавес» сейчас крепкий середняк. Вряд ли команде уже грозит понижение в классе, ведь от зоны вылета «славных» отделяет целых 15 очков, однако и на что-то более существенное баски уже не претендуют. Главным козырем в игре клуба является добротная игра в обороне. «Алавес» довольно неплохо выступает в гостях. За восемь последних гостевых поединков баски проиграли всего дважды. Как раз в минувшем выездном поединке уступили «Гранаде» 1:2.
Статистика и личные встречи
«Малага» проиграла дома три из четырех последних домашних матчей в Примере.
«Алавес» уступил в восьми последних гостевых поединках всего дважды.
В первом круге соперники сыграли вничью 1:1. До этого команды встречались 10 лет тому назад.
Прогноз
«Алавес» очень удачно умеет сыграть от обороны. Команда забивала хотя бы гол в пяти из восьми последних гостевых встреч. Не удалось отличиться только в матчах с соперниками, которые хорошо обороняются. «Малага» к таким не относится. «Анчоусы» пропускали дома в 13 из 14 матчей чемпионата, хотя и забивают в родных стенах регулярно.
Коэффициенты БК 1хСтавка:
Малага — 2,04
Ничья — 3,42
Алавес — 4,30
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