Италия. Серия А. 28-й тур. «Палермо» — «Рома»

12 марта 2017 года, 22-45 МСК

«Палермо»

Сицилийцы пока прочно стоят на вылет — обыграв в начале февраля «Кротоне», «Палермо» снова впал в спячку и не побеждал уже четыре игры подряд, набрав только одно очко за ничью с «Сампдорией» (1:1). Проиграли «орлы» дома «Аталанте» (1:3), а на выезде уступили «Ювентусу» (1:4) и «Торино» (1:3). Сейчас до основной группы сицилийскому клубу не хватает уже семи очков.

«Рома»

Поражение в римском кубковом дерби от «Лацио» выбило «Рому» из колеи — после этого «волчица» проиграла на «Олимпико» конкурентам из «Наполи», а в минувший четверг на выезде, поведя 2:0 в матче ЛЕ с «Лионом», в итоге уступили 2:4. В чемпионате подопечные Спаллетти отстают от «Ювентуса» на 11 очков, имея игру в запасе, от «Наполи» гандикап остался только в размере двух зачетных баллов.

Статистика и личные встречи

«Палермо» — худшая домашняя команда Серии А, за 13 игр сицилийцы набрали всего 5 очков (1-2-10) при разнице мячей 7:23.

«Рома» в гостях неидеальна — очки команда Спаллетти теряла в половине гостевых матчей, набрав на данный момент 23 зачетных пункта (7-2-5) и соотношение мячей 21:15.

На Сицилии «волки» играют с переменным успехом — за пять матчей было две победы, ничья и два поражения.

Прогноз

Конечно, отступать «Палермо» уже некуда, но и «Рома» должна быть крайне мотивирована. «Ювентус» свой матч уже выиграл, «Наполи» с большой долей вероятности обыграет «Кротоне», так что терять очки на «Ренцо Барбера» нельзя и римскому клубу. «Палермо» по сравнению с прошлыми сезонами, когда доставлял «Роме» большие проблемы, стал заметно слабее. Ждем от «волков» боевого настроения и победы в результативном матче, все-таки гола от «Палермо» вполне можно ждать.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Палермо – 8,50

Ничья – 5,10

Рома – 1.43

удар футбол в сети онлайн матч игра игры OK!.

онлайн, реклама в газете, расписание, менеджер по размещению рекламы, реклама газета, реклама в газете стоимость, москва, происшествия, политика, Московская жизнь, мир новостей свежий номер газеты, спорт,темы дня, смотреть онлайн, +онлайн, видео, в сети, игра, игры, 2, +2, cмотреть,