Звезды
Прогноз. Футбол. «Гамбург» — «Боруссия» М 12 марта 19:30 мск
Текущий сезон для «динозавров», еще ни разу в своей истории не покидавших Бундеслигу, идет под знаком борьбы за сохранение прописки. В последнее время смотрится команда очень бодро, получится ли удачно сыграть и против гладбахских «жеребцов»?.
Германия. Бундеслига. 24-й тур. «Гамбург» — «Боруссия»
М
12 марта 2017 года, 19-30 МСК
«Гамбург»
С начала февраля в игре «Гамбурга» появилась стабильность и надежность, что сразу же привело резкому скачку результатов. За последние пять туров команда Маркуса Гиздоля смогла набрать 10 очков, обыграв «Герту», «Лейпциг» и «Байер», а также поделить очки с «Фрайбургом». Единственным провалом стал визит к «Баварии», завершившийся 0:8, но для последних лет у «Гамбурга» это практически норма. В таблице «динозавры» на 16 месте, набрав равное количество очков с «Вольфсбургом».
«Боруссия»
Гладбахцы также после перерыва смотрятся очень мощно и за последние семь туров проиграли только однажды, в матче против «Лейпцига». В остальных играх команда взяла 16 очков, для сравнения — в 16 играх первого отрезка было столько же, приход Дитера Хекинга встряхнул команду. Помимо этого Гладбах прошел в полуфинал Кубка Германии, обыграв как раз «Гамбург» (2:1), в Лиге Европы пройдена «Фиорентина» в 1/16 финала и сыгран вничью 1:1 первый гостевой матч с «Шальке». До зоны еврокубков «жеребцам» осталось всего три очка.
Статистика и личные встречи
«Гамбург» дома не проигрывает уже шесть матчей подряд, одержав четыре победы.
«Боруссия» в гостях за последние восемь игр во всех турнирах не проигрывала, одержав шесть побед.
В личном противостоянии команды в Гамбурге играют примерно на равных — за пять матчей по две победы и одна ничья.
Прогноз
Оба клуба находятся сейчас в отличных кондициях и легкой жизни никому сейчас не гарантировано. В недавней кубковой игре перевеса Гладбах добился благодаря двум пенальти, сейчас так может не повезти, да и игра с «Шальке» в ЛЕ может сказаться на готовности клуба. Считаем, что, как и в четырех последних матчах на «Фолькпарке», команды порадуют забитыми голами в обе стороны.
Коэффициенты БК Леон:
Гамбург — 2,82
Ничья – 3,32
Боруссия – 2,70
удар футбол в сети онлайн матч игра игры OK!.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.