Новая программа реновации жилого фонда постепенно обретает все более реальные очертания – городские власти разъяснили некоторые важные моменты, касающиеся площади новых квартир, оплаты взносов за капремонт, строительства обновленных домов (подробнее об этом - на 9-ой полосе). А вот москвичи ещё не совсем определились со своими оценками этого масштабного проекта. Что думают сами москвичи о новой программе расселения пятиэтажек: >>>

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