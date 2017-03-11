Новый департамент будет создан присоединением департамента топливно-энергетического хозяйства к департаменту жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

С последующим переименованием этой структуры в департамент жилищно-коммунального хозяйства.Возглавит единую структуру Павел Ливинский, который руководит Департаментом топливно-энергетического хозяйства столицы.

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