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Московская жизнь
Списанные книги смогут забрать читатели
Библиотеки Москвы, наконец, получили возможность передавать списанные книги читателям, а не уничтожать их..
В начале марта вступил в силу соответствующий приказ
Министерства культуры РФ от 2 февраля 2017 г. № 115.
В соответствии с новым документом теперь списанные книги библиотеки не должны сжигать или сдавать в макулатуру, как требовалось прежде, а могут передавать их читателям.
«Приказ крайне важен. Благодаря ему положен конец варварской традиции уничтожения списанных книг. Тысячам экземпляров подарен шанс на новую жизнь и прочтение.
Цивилизованное отношение к книге, пусть даже и списанной, победило чиновничьи страхи «как бы чего не вышло», – заявил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры Александр Кибовский.
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