В начале марта вступил в силу соответствующий приказ Министерства культуры РФ от 2 февраля 2017 г. № 115.



В соответствии с новым документом теперь списанные книги библиотеки не должны сжигать или сдавать в макулатуру, как требовалось прежде, а могут передавать их читателям.



«Приказ крайне важен. Благодаря ему положен конец варварской традиции уничтожения списанных книг. Тысячам экземпляров подарен шанс на новую жизнь и прочтение.



Цивилизованное отношение к книге, пусть даже и списанной, победило чиновничьи страхи «как бы чего не вышло», – заявил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры Александр Кибовский.

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