Гинекологи городской клинической больницы имени С.П.Боткина расскажут участницам дня женского здоровья о заболеваниях, с которыми сталкиваются пациентки разного возраста, возможностях их диагностики и лечения. Заведующие женскими консультациями, работающие в многопрофильном стационаре, прочтут лекции о менопаузе, остеопорозе и инфекциях, передающихся половым путём.

В день проведения акции можно будет получить консультацию врачей-гинекологов и пройти обследования, в том числе сделать УЗИ. При наличии показаний пациентки получат направление на госпитализацию в больницу имени С.П. Боткина.

При себе участницам дня женского здоровья нужно иметь паспорт и полис ОМС.



Адреса проведения акции:



— женская консультация № 6 (Маросейка, дом 13а, строение 1);

— женская консультация № 12 (Малая Пироговская улица, дом 15).

На консультацию можно предварительно записаться, контакты есть на сайте городского Департамента здравоохранения.



В теме письма нужно сделать пометку «День женского здоровья», а в тексте написать свои фамилию, имя и отчество, год рождения, номер телефона и адрес консультации, в которую удобнее будет приехать.

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