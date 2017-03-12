Будем здоровы
Москвичек приглашают проверить здоровье
День женского здоровья пройдет в Москве в женских консультациях Боткинской больницы во вторник, 14 марта, с 09:00 до 15:00. Власти приглашают всех желающих москвичек принять участие в акции..
Гинекологи городской клинической больницы имени С.П.Боткина расскажут участницам дня женского здоровья о заболеваниях, с которыми сталкиваются пациентки разного возраста, возможностях их диагностики и лечения. Заведующие женскими консультациями, работающие в многопрофильном стационаре, прочтут лекции о менопаузе, остеопорозе и инфекциях, передающихся половым путём.
В день проведения акции можно будет получить консультацию врачей-гинекологов и пройти обследования, в том числе сделать УЗИ. При наличии показаний пациентки получат направление на госпитализацию в больницу имени С.П. Боткина.
При себе участницам дня женского здоровья нужно иметь
паспорт и полис ОМС.
Адреса проведения акции:
— женская консультация № 6 (Маросейка, дом 13а, строение 1);
— женская консультация № 12 (Малая Пироговская улица, дом 15).
На консультацию можно предварительно записаться, контакты есть на сайте городского Департамента здравоохранения.
В теме письма нужно сделать пометку «День женского здоровья», а в тексте написать свои фамилию, имя и отчество, год рождения, номер телефона и адрес консультации, в которую удобнее будет приехать.
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