В 22 центрах* для них открылись специальные окна по приему документов на регистрацию прав и кадастровый учет недвижимости. Подать документы для оказания услуг можно в любом из перечисленных центров без привязки к месту регистрации по предварительной записи. По этим услугам организована предварительная запись через портал Мэра Москвы (mos.ru).

Сотрудники указанных центров госуслуг оказывают услуги индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам по регистрации прав и кадастровому учету недвижимости с понедельника по пятницу с 9 до 18, суббота и воскресенье – выходные дни.

Напомним, сейчас в столице открыто 127 центров госуслуг. Они работают в ритме мегаполиса: с 8:00 до 20:00 семь дней в неделю

без обеда и выходных.

Кроме того, с начала февраля:



• в 11 центрах «Мои Документы» можно оформить водительские права;

• выдача готовых российских паспортов осуществляется в режиме работы центров – ежедневно и без перерывов на обед (данная услуга передана сотрудникам центров госуслуг);

• во всех столичных центрах можно оформить в электронном виде заявку на получение «дальневосточного гектара».

* 22 центра «Мои Документы», в которых с начала марта появились услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:



ВАО: Н овогиреево, Восточное Измайлово

ЗАО: Очаково-Матвеевское, Крылатское

ЗелАО: Старое Крюково

САО: Восточное Дегунино и Бескудниковский, Савеловский, Войковский

СВАО: Лосиноостровский, Алексеевский, Северное Медведково

СЗАО: Хорошево-Мневники



ТиНАО: Троицк



ЦАО: Басманный, Мещанский ЮАО: Донской, Орехово-Борисово Северное, Чертаново Северное

ЮВАО: Нижегородский и Лефортово, Люблино



ЮЗАО: Обручевский, Южное Бутово Центры госуслуг вводят новый сервис для людей с инвалидностью по слуху

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