Московская жизнь
Регистрация прав и кадастровый учет недвижимости для юридических лиц (организаций и ИП) теперь и в центрах государственных услуг Москвы.
В марте центры Москвы «Мои Документы» запустили новый удобный сервис для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей..
В 22 центрах* для них открылись специальные окна по приему документов на регистрацию прав и кадастровый учет недвижимости. Подать документы для оказания услуг можно в любом из перечисленных центров без привязки к месту регистрации по предварительной записи. По этим услугам организована предварительная запись через портал Мэра Москвы (mos.ru).
Сотрудники указанных центров госуслуг оказывают услуги индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам по регистрации прав и кадастровому учету недвижимости с понедельника по пятницу с 9 до 18, суббота и воскресенье – выходные дни.
Напомним, сейчас в столице открыто 127 центров госуслуг. Они
работают в ритме мегаполиса: с 8:00 до 20:00 семь дней в неделю
без обеда и выходных.
Кроме того, с начала февраля:
• в 11 центрах «Мои Документы» можно оформить водительские права;
• выдача готовых российских паспортов осуществляется в режиме работы центров – ежедневно и без перерывов на обед (данная услуга передана сотрудникам центров госуслуг);
• во всех столичных центрах можно оформить в электронном виде заявку на получение «дальневосточного гектара».
* 22 центра «Мои Документы», в которых с начала марта
появились услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
ВАО: Н овогиреево, Восточное Измайлово
ЗАО: Очаково-Матвеевское, Крылатское
ЗелАО: Старое Крюково
САО: Восточное Дегунино и Бескудниковский, Савеловский, Войковский
СВАО: Лосиноостровский, Алексеевский, Северное Медведково
СЗАО: Хорошево-Мневники
ТиНАО: Троицк
ЦАО: Басманный, Мещанский ЮАО: Донской, Орехово-Борисово Северное, Чертаново Северное
ЮВАО: Нижегородский и Лефортово, Люблино
ЮЗАО: Обручевский, Южное Бутово Центры госуслуг вводят новый сервис для людей с инвалидностью по слуху
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