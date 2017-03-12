Московская жизнь
Цветочные ослы в Аптекарском огороде
В мае 2017 года, в рамках XVII ежегодного Весеннего фестиваля цветов, в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» поселятся первые ослы – 5 девочек и 1 мальчик, которые разместятся в просторном помещении под тропической оранжереей под названием «Подземелье Цветочных ослов»..
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«Аптекарский огород» станет единственным ботаническим садом в мире в новейшей истории, где ослы будут не только жить, катать посетителей и фотографироваться с ними, но также выполнять самые разнообразные работы на территории, помогая садовникам. Впоследствии в саду ожидается открытие ресторана с моноконцепцией «Цветочные ослы», посвящённого ослиному молоку и блюдам на его основе.
«Надеемся, что уже в мае гости «Аптекарского огорода» будут радоваться не только созерцанию сотни тысяч тюльпанов, магнолий, сакур, яблонь, черёмух, нарциссов, пионов, рододендронов и других цветов на фестивале, но и общению с осликами, которые получат забавные имена и поселятся под тропиками. Каждый посетитель сможет с ними сфотографироваться, покормить сеном и понаблюдать, как двое из них трудятся на свежем воздухе на благо старейшего ботанического сада России», – рассказал директор сада Алексей Ретеюм.
Он добавил, что на цветочных ослах можно будет кататься по
аллеям «Аптекарского огорода».
«Нигде в мире нет и в новейшей истории не было ботанического сада с рабочими ослами – «Аптекарский огород» станет первым, что вызывает гордость.
Эти животные выполняют работы для людей уже более 5 тысячелетий. Разумеется, за ослами будут всё время следить и ухаживать опытные специалисты», – отметил Алексей Ретеюм.
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