ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

Свинина в Москве за 2016 год подешевела на 1,8 %, а фрукты на 4,3 % – это соответственно на 0,75 и 0,3 процентных пункта больше, чем в среднем по России. Наиболее значительное снижение цен произошло на банковские услуги: в Москве цены упали на 8,6 процентных пункта, что на 2,3 пункта больше, чем по Российской Федерации.

В течение 2016 года цены примерно на половину всего ряда продовольственных товаров в Москве выросли меньше, чем в среднем по России. В том числе на масло и жиры, сыры и творог, шоколадные конфеты, колбасные изделия, кофе. Стоимость этих товаров в Москве в среднем на 0,6-1,7 процентных пункта ниже, чем в российских регионах.

В категории непродовольственных товаров в 2016 году московские цены на одежду, обувь, посуду, бензин, строительные материалы, игрушки, а также ювелирные изделия и велосипеды были меньше на 2,5 пункта. Кроме того, эксперты подчеркнули, что по итогам прошлого года юридические и ветеринарные услуги обходились жителям столицы на 2,1-5,2 процентных пункта дешевле.

Одной из главных причин того, что в Москве многие товары и услуги дешевле, чем в среднем по России, аналитики ГБУ называют сочетание двух факторов. Это активное развитие производственных мощностей, в частности, в пищевой и легкой промышленности города, а также огромная емкость столичного рынка, позволяющая производственным и торговым предприятиям держать низкие цены за счет высоких объемов продаж.

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