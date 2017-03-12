Примерно за год-два до зачисления ребенка в школу родителей начинает беспокоить вопрос о том, как подготовить будущего первоклассника.



Школа – это новый значимый этап в жизни маленького человечка. И подготовка к этому этапу очень важна. Она должна помочь ему созреть интеллектуально, физиологически, психологически и социально. Тогда привыкание к самой школе и жизни внутри ее пройдет успешно и без особых стрессов.



Сложность процесса подготовки состоит в том, что нужно найти то оптимальное положение, при котором у ребенка процесс обучения в школе будет вызывать только хорошие эмоции. Он не должен быть «переподготовлен» (в этом случае учиться ему будет неинтересно) и должен обладать достаточным запасом знаний, навыков и умений, которые необходимы для будущего школьника.

Что конкретно должен понимать, знать и уметь дошкольник?

1. Будущий первоклассник должен иметь основные представления об окружающем его мире (свое полное имя и данные родителей, адрес, телефон, виды животных и растений, времена года, цвета и т. д.)



2. Ребенок должен уметь:



– описывать увиденное, пересказывать прочитанное;

– читать небольшие легкие тексты и понимать прочитанное;

– решать несложные задачи;

– считать минимум до 10 и решать в этих пределах простые примеры;

– определять число слогов, букв и звуков в словах.

3. Т акже будущий школьник должен обладать пространственными представлениями.



Кроме этого, крайне нужный навык для начала школьной жизни – это умение общаться и строить отношения без конфликтов. Все эти важные знания и умения можно обрести как в домашних условиях, так и на специальных курсах для подготовки.

Подготовка дома

Если у ребенка нет возможности посещать специальные занятия, то можно подготовить его самостоятельно в домашних условиях. Задача взрослых при этом – превратить обучение в игру, чтобы у ребенка в дальнейшем сформировалось позитивное отношение к этому процессу.

Что родители могут сделать?

1. Нужно уделять внимание и время своему ребенку – очень много разговаривать с ним на самые разные темы, давать ответы на все его вопросы, каждый вечер вместе читать.

2. Обыкновенная прогулка может стать частью процесса обучения, если вместе с ребенком считать дома, машины, деревья, лужи, читать надписи и т. д.

3. После совместного прочтения книги или просмотра мультфильма обязательно обсуждайте прочитанное или увиденное.

4. Вместе занимайтесь творчеством – можно рисовать, клеить, лепить, собирать пазлы, вышивать.

5. Необходимо заботиться о физическом развитии ребенка.

Отличным решением будет домашний спортивный уголок.

6. Учить ребенка самостоятельности и элементарным правилам безопасного поведения.

Важно следующее:

— Не ругать ребенка, если что-то у него не получается. Обязательно нужно помогать ему, но не делать все за него!

— Если ребенок хорошо читает, но задачи даются ему тяжело, то, конечно, упор нужно делать на решение задач. Но не нужно концентрироваться на чем-то одном, развитие должно быть гармоничным.

— Главное - не переусердствовать. Занятия с малышом не должны превышать 30 мин, чтобы у него не исчезло внимание и интерес.

— Формирование определенного режима дня поможет ребенку нормально адаптироваться к школе.

Подготовка на курсах Подготовительные курсы проводятся в детских садах, развивающих центрах и непосредственно в школах. Также можно организовать индивидуальные занятия с педагогом дошкольного образования дома.

Если решено, что подготовка ребенка будет проходить на курсах, то предварительно необходимо узнать:



• есть ли у выбранной организации право на такую деятельность;

• какие программы используются при подготовке;

• уровень специалистов, которые будут обучать детей;

• о наличии пособий и материалов;

• о продолжительности занятий;

• о количестве человек в группе (лучше меньше);

• о стоимости.

Сделать выбор способа подготовки ребенка к школе обязательно нужно. Первый класс – это непростой период для ребенка, и чтобы первый год в школе не стал для него мучением, необходимо заранее позаботиться о получении дошкольником требующихся навыков и знаний.

Как выбрать хорошую школу?

Возможно ли вообще найти в Москве идеальную школу и на что обращать особое внимание при выборе альма-матер для ребенка, размышляла «Москва Инфо».



Одно из самых сложных решений, которое принимают родители в процессе воспитания своих чад, – это выбор школы. Для большинства отцов и матерей этот вопрос самый болезненный из всех. Если детский сад выбирается по принципу – ближе к дому, чистый и убранный, с отремонтированной крышей, то выбор будущего учебного заведения – это более глубокий и серьезный вопрос.

В школе ребенок проводит большую часть своего времени, в ней он вырастает, воспитывается, становится зрелым. Образовательные процессы здесь тесно взаимосвязаны с умением устанавливать контакт, коммуникациями, дружбой со сверстниками.

Выбор образовательных программ также велик. Чтобы не ошибиться, родители погружают себя в изучение педагогических и методических аспектов школьного обучения. Хотя в первую очередь важно помнить о том, что учиться ребенок будет успешно и в простой школе, если образовательная среда и общество, в котором он находится, будут для него комфортными.

Ведь если ученик постоянно «догоняет» остальных в классе, он начинает ощущать себя отстающим, самооценка падает, и в эмоциональном плане учеба становится тяжела.

Критерии выбора

В первую очередь, нужно исходить из того, что каждый ребенок индивидуален. Никто, кроме родителей, не знает ребенка лучше. Поэтому важно трезво оценить способности и склонности дошкольника. Если ребенок от природы более спокойный и усидчивый, нет смысла отдавать его в спортивную школу, с упором на активную подвижную деятельность. Воспитаннику старшего поколения в семье, бабушек и дедушек, не посещавшего ранее детский сад, будет комфортнее учиться в небольших коллективах. Неусидчивым детям также легче будет проходить обучение в классах с малым количеством детей.



Не столь важным является вопрос, умеет ли ребенок к началу учебного года читать и писать, сколько его желание получать знания, умение задавать вопросы, быть самостоятельным и организованным. И даже самая престижная школа, с лучшей образовательной программой не в силах будет вырастить успешного ученика, если последний не подготовлен к работе в коллективе.

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