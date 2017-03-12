Пока власти определяют серии домов, которые подлежат сносу согласно новой части программы, в соцсетях обсуждаются подробности и слухи о программе. Что думают москвичи о новой программе обновления жилого фонда? «Москва Инфо» подобрала самые интересные комментарии.

Комментарии:

Vasilisa Novikova

Сейчас, по закону, из расселенной пятиэтажки могут отправить жить в соседний район. Нам говорят: «Не волнуйтесь, вы получите жилье поблизости».



Что же такое поблизости? Например, из Преображенского, который граничит с ЦАО, можно отправиться жить в Гольяново с видом на МКАД. Из Кузьминок можно очутиться в Жулебино. Из Покровского-Стрешнево или Хорошево-Мневники – в Строгино. Из Лианозово – в поселке Северном. Из Ростокино и Перово тоже можно переехать жить на МКАД.

Да и локальные неудобства тоже никто не отменял. Жили в 2 минутах ходьбы от метро – а теперь по полчаса добираетесь до метро на автобусе.

Anastasia Larionova

При этом деньги за капремонт берут и будут брать

Vasilisa Novikova

Но меня терзает одна мысль. Ну, вот, предположим, у вас пятиэтажка не приватизирована. Можно же фиктивно жениться-разводить-

ся и прописывать туда всех подряд. Прописал 10 человек – и вместо непонятной пятиэтажки получишь много разных метров. Наверняка сейчас вспомнят все старые схемы заработка на пятиэтажках.

Раньше прописку в пятиэтажках закрывали задолго до сноса, чтобы не дарить квартиры всем подряд. То есть схемы все отработаны. Сейчас же дали обещания – и никаких запретов. Так не бывает. Молчали бы пока. Ушлый народ меж тем сейчас напрописывается в пятиэтажки ))) На какую-то аферу похоже, честное слово ))

Настя Лямина

Все эти пятиэтажки-девятиэтажки надо было сносить еще в начале XXI. Устаревшее жилье – морально и технически. В мире уже чуть ли не летающие автомобили научились делать – ну кто будет жить в клетушках с кухней 6 метров?!

Егор Синицын

Не совсем понятно, чем мотивировано решение вдруг резко избавиться от старого жилого фонда... Этот проект потребует колоссальных затрат, неужели в кризис нет дел поважнее? Больницы, дороги, новые рабочие места, в конце концов.

Pasha Get

Помяните мое слово, снос пятиэтажек – это часть огромной заварухи в сфере ЖКХ! А вот зачем она нужна и именно сейчас – пока непонятно.

Marika

Правильное решение, давно пора было снести к чертовой матери все эти хрущевки.

Игорь Новожженов

На самом деле речь пока говорится только о том, что новые серии домов будут включены в перечень по сносу. А вот когда дело дойдет до ре-

ального сноса, неизвестно, но думаю, это вопрос на десятилетия, так что в ближайшее время в жизни жильцов ничто не изменится.

Елена Жидких

Не думаю, что властям удастся построить новые дома в непосредственной близости от старых – так что ждет людей переселение в далекие дали, вполне возможно.

Марина Коновалова

Трудно сказать, что лучше – жить в нормальном районе, но в «убитой» пятиэтажке, или в нормальном доме, но у самого МКАД...Остается только надеяться, что жильцам пятиэтажек повезет, и новые дома будут находиться недалеко от старых.

Рита Капро

Бедные люди! Сейчас власти так растиражируют эту программу сноса, что им свои квартиры – ни продать, ни обменять. Вот и сиди на чемоданах много лет.

Елена Сенина

Это не дома, а это фактически улучшенные бараки... Это правильно, что это убожество решили снести.

Илона Арсеньева

Все верно – сейчас строится такое жилье роскошное, современное, кому нужны эти старые панельки.

Сеньор Помидор

На словах все звучит хорошо. Главное, чтобы реализация программы не подкачала, как это часто у нас бывает!

Георгий Го

Сейчас пошумят-пошумят, да и поутихнут. Нет в стране денег ни сносить, ни строить.

Ангелина Глебова

А я живу в пятиэтажке и искренне не понимаю, чем же они так всем мешают. У нас хороший, чистый подъезд, приятные соседи, квартира у меня не хуже чем у многих знакомых, которые живут в современных домах. Не понимаю, в чем дело, правда...

Анна Шаповалова

Уж лучше в пятиэтажке, но ближе к центру! Хотя это только для меня, знаю, что большинство предпочтут уехать в новые дома на самой окраине. Видимо, в интересах большинства власти и работают.

Елена Терлецкая

Одно радует: жители сносимых пятиэтажек не будут платить эти дурацкие взносы за капремонт!

Егор Князин

Как это все похоже на нас! Глобальные программы затеваются не к месту и не ко времени!

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