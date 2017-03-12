Московская жизнь
Власти ответили на вопросы о переселении жителей пятиэтажек
Мэр Москвы Сергей Собянин ответил на вопросы москвичей, как будет реализовываться программа сноса пятиэтажного жилого фонда..
«Жители домов, включенных в программу реновации, платить за капремонт не будут. Ранее уплаченные взносы пойдут на строительство новых домов», – написал Сергей Собянин в своем аккаунте в «ВКонтакте».
Он также пояснил, на каких условиях будут переселяться
жильцы сносимых пятиэтажек.
«Жилая площадь – метр в метр, с таким же количеством комнат. Прихожая, кухня и санузел по новым стандартам, как правило, больших размеров. Вместо квартиры в ветхом, полуаварийном доме – добротная современная квартира», – прокомментировал Сергей Собянин.
По словам столичного градоначальника, если жители сносимой пятиэтажки являются очередниками, то в процессе расселения им будет предложена новая квартира по социальным нормам предоставления жилья.
Сергей Собянин добавил, что дома на месте «хрущевок» будут
строить из современных материалов по современным проектам.
«Из монолитных конструкций или панелей. Простоят как минимум лет 100. Строительство домов из старых панельных серий в городе запретили», – написал на своей странице мэр города.
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