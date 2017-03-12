Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу назвал стартовый состав команды на матч с «Амкаром».

С первых минут на поле появятся следующие игроки: Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Жирков, Хави Гарсия, Маурисио, Жулиано, Кокорин, Шатов, Дзюба.

В запасе остались: Бабурин, Лунев, Новосельцев, Иванович, Цаллагов, Эрнани, Юсупов, Молло, Мак, Данни, А. Кержаков, Джорджевич.

Напомним, встреча «Зенит» - «Амкар» состоится 12 марта в 11.30 по мск. Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Наш Футбол».

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Источник: Курьер-Медиа

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