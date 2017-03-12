Независимая диагностика «История Москвы в истории России» проводилась в девятых классах школ города 19 января 2017 года, она проводилась впервые. В мероприятии приняли участие 243 образовательных организаций Москвы. Работу выполняли более 14 тысяч учащихся.

Девятиклассники Москвы продемонстрировали хорошие знания по темам: Основание Москвы; Деятельность московских князей, приведшая к возвышению Москвы, ее превращению в столицу единого Российского государства; Смутное время (конец XVI – начало XVII вв.), борьба против внешней экспансии и освобождение Москвы от захватчиков; Отечественная война 1812 года; Культурное развитие Москвы в разные для России исторические периоды.



Вопросы, включенные в диагностическую работу, охватывали наиболее важные вехи в истории Москвы, в которых отражены значимые события и процессы истории российской государственности.

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