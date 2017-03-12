Образование/Карьера
Юные москвичи хорошо знают историю
Около половины учащихся, принимавших участие в диагностике по истории Москвы, продемонстрировали уровень подготовки выше среднего. А 14% школьников выполнили работу на высоком уровне, справившись почти со всеми заданиями..
Независимая диагностика «История Москвы в истории России» проводилась в девятых классах школ города 19 января 2017 года, она проводилась впервые. В мероприятии приняли участие 243 образовательных организаций Москвы. Работу выполняли более 14 тысяч учащихся.
Девятиклассники Москвы продемонстрировали хорошие знания по
темам: Основание Москвы; Деятельность московских князей, приведшая к возвышению
Москвы, ее превращению в столицу единого Российского государства; Смутное время
(конец XVI – начало XVII вв.), борьба против внешней экспансии и освобождение
Москвы от захватчиков; Отечественная война 1812 года; Культурное развитие
Москвы в разные для России исторические периоды.
Вопросы, включенные в диагностическую работу, охватывали наиболее важные вехи в истории Москвы, в которых отражены значимые события и процессы истории российской государственности.
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