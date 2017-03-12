Здание выполнят в стиле классических русских усадьб – в нем не будет колонн, поддерживающих перекрытия, за счет этого откроется большое и светлое внутреннее пространство для прихожан. На сегодняшний день в Храме Живоначальной Троицы ведется прокладка инженерных систем. В этом году планируется достроить приходской дом.

онлайн, реклама в газете, расписание, менеджер по размещению рекламы, реклама газета, реклама в газете стоимость, москва, происшествия, политика, Московская жизнь, мир новостей свежий номер газеты, спорт,темы дня, смотреть онлайн, +онлайн, видео, в сети, игра, игры, 2, +2, cмотреть,