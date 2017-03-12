«Планируется, что увеличение общей протяженности сетей метрополитена на присоединенных территориях к 2035 году достигнет 72 км – 33 станции», – рассказала руководитель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

В частности, планируется продление Сокольнической линии метро, продление Калининско-Солнцевской линии метро до аэропорта Внуково.

Кроме того, предусмотрено строительство новой линии, соединяющей поселение Рязановское и районы Южного административного округа.



«Линии, которая свяжет поселения Десеновское, Филимонковское, Сосенское до станции метро «Улица Новаторов», – добавила Княжевская.



К 2035 году в «Новой» Москве построят 178 км путей для рельсового транспорта, в том числе скоростного трамвая.

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