Ранее в демонтажной камере финишировал тоннелепроходческий щит, проложивший правый перегонный тоннель протяженностью 1200 метров между станциями «Селигерская» и «Верхние Лихоборы».

Около двух месяцев понадобилось специалистам АО «Мосметрострой», чтобы в сложнейших гидрогеологических условиях, на глубине 60 метров буровзрывным способом пройти 18-метровый отрезок правого перегонного тоннеля с переходом в демонтажную камеру. Таким образом, правый станционный тоннель теперь соединен с правым перегонным тоннелем до станции «Селигерская».

«Как ранее отмечал Мэр Москвы Сергей Собянин, Северный радиус Люблинско-Дмитровской линии метро является одной из самых долгожданных строек Московского метрополитена. Ветка проходит через густонаселенные районы Москвы. Это одна из самых сложных веток метро, начатая практически 25 лет тому назад. Из-за сложнейших геологических условий она была остановлена и законсервирована. За последние годы удалось возобновить стройку и начать реализацию этого сложнейшего проекта», – отметил руководитель Департамента строительства Андрей Бочкарев.

Станция «Верхние Лихоборы» является промежуточной между «Окружной» и «Селигерской» на строящемся северном участке Люблинско-Дмитровской линии. После ее открытия значительно улучшится транспортная доступность для жителей районов Западное Дегунино и Бескудниковский, а также разгрузится Дмитровское шоссе. Кроме того, после ввода в эксплуатацию «Верхние Лихоборы» станут наиболее удаленной от центра города станцией глубокого заложения. Пуск второго участка «салатовой» ветки намечен на конец 2017 года.

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