В фондовых коллекциях Музея современной истории России хранится настольное украшение в виде модели колёсной пары локомотива. Этот сувенир был изготовлен рабочими железнодорожного депо Москва – Сортировочная в память о первом субботнике, состоявшемся здесь 12 апреля 1919 года. Тогда 15 железнодорожников – 13 коммунистов и 2 беспартийных – безвозмездно и срочно, всего за одну ночь, отремонтировали три паровоза. В.И. Ленин назвал эту инициативу рабочих «великим почином» Второе рождение «великий почин» получил в 1960-е годы.

Старшее поколение помнит коммунистические субботники, которые ежегодно проводились по всей стране вплоть до начала 1990-х. На средства, заработанные в этот день, возводились детские сады, школы, больницы, дома культуры…





А в депо Москва – Сортировочная на субботники традиционно приезжали артисты, учёные, другие знаменитости, выступавшие перед железнодорожниками или участвовавшие вместе с ними в работе. Одним из них был народный артист Советского Союза Борис Смирнов (1908-1982).

С 1955 года он служил в трупе Московского художественного академического театра, где исполнил множество ролей, в том числе – роль Ленина.



После одного из субботников Смирнов рассказал железнодорожникам о своей работе над образом вождя мирового пролетариата. Рассказ понравился, и артисту был вручен памятный подарок – модель колёсной пары локомотива. В 1965 году Борис Александрович передал этот сувенир в наш Музей.

Адрес Музея современной истории России – улица Тверская, дом 21

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