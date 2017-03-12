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Афиша/Досуг
Утюги
Театр им. Ермоловой, Новая сцена.
ТЕАТР
Что продаётся, а что нет? Какой поступок можно простить, а
чего простить нельзя? Как жить, если ничего не происходит и никто не
хочет ничего изменить? Фантазии на тему пьесы Анны Яблонской «Утюги» – это вопросы без ответа. Это история одной семьи, живущей на небольшом острове, окруженном со всех сторон водой. О чувстве вины и невозможности сбежать от самих себя. О непростых отношениях, о любви, мечте и о прощении.
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