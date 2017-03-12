Италия. Серия А. 28-й тур. «Лацио» — «Торино»

13 марта 2017 года, 22-45 МСК

«Лацио»

Римский клуб очень мощно проводит текущий отрезок чемпионата, последнее поражение «орлов» случилось в конце января, после этого было четыре победы и ничья с «Миланом», можно к этому добавить в успешные игры в Кубке Италии против «Интера» (2:1) и «Ромы» (2:0). Последними «жертвами» команды Симоне Индзаги стали «Болонья» (2:0), «Удинезе» (1:0) и «Эмполи» (2:1). В таблице «Лацио» сейчас на четвертой строчке, проигрывая «Наполи» четыре очка, снизу идут «Аталанта», «Интер» и «Милан», расположившиеся в диапазоне трех очков.

«Торино»

Туринские «быки» вряд ли смогут включиться в битву за распределение мест в еврокубках. На данный момент подопечные Синиши Михайловича только на десятом месте, 13 очков отставания от пятерки лидеров отыграть в нынешних реалиях практически невозможно. «Торино» также очень неплох в последнее время — очки набирались в играх против «Фиорентины» (2:2) и «Эмполи» (1:1), обыграны «Пескара» (5:3) и «Палермо» (3:1), оступились туринцы только «Роме» (1:4).

Статистика и личные встречи

94 гола забито в матчах с участием «Торино», что делает команду самой зрелищной в чемпионате с показателем 3,5 мяча в среднем.

Цифры у «Лацио» тоже хороши – 2,8 мяча в среднем.

В последних трех играх на «Олимпико» команды забивали как минимум три мяча.

Прогноз

На наш взгляд, мало что изменится в тактике команд в очном противостоянии. Оба коллектива отлично играют в атаке, но например тот же «Торино» в обороне играет плохо, без пропущенных мячей обошлось всего пять игр с начала сезона. Считаем, что, как и три сезона подряд, команды порадуют римских болельщиков ярким результатом.

Коэффициенты БК Лига Ставок:

Лацио – 1,56

Ничья – 4,34

Торино – 5,54

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