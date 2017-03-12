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Прогноз. Футбол. «Лацио» — «Торино» 13 марта 22:45 мск
На понедельник в итальянской Серии А вынесен один поединок, в котором на римском «Олимпико» сойдутся местный «Лацио» и «Торино». В первом круге команды выявить сильнейшего не смогли, сыграв боевую ничью 2:2, получится ли это сделать сейчас?.
Италия. Серия А. 28-й тур. «Лацио» — «Торино»
13 марта 2017 года, 22-45 МСК
«Лацио»
Римский клуб очень мощно проводит текущий отрезок чемпионата, последнее поражение «орлов» случилось в конце января, после этого было четыре победы и ничья с «Миланом», можно к этому добавить в успешные игры в Кубке Италии против «Интера» (2:1) и «Ромы» (2:0). Последними «жертвами» команды Симоне Индзаги стали «Болонья» (2:0), «Удинезе» (1:0) и «Эмполи» (2:1). В таблице «Лацио» сейчас на четвертой строчке, проигрывая «Наполи» четыре очка, снизу идут «Аталанта», «Интер» и «Милан», расположившиеся в диапазоне трех очков.
«Торино»
Туринские «быки» вряд ли смогут включиться в битву за распределение мест в еврокубках. На данный момент подопечные Синиши Михайловича только на десятом месте, 13 очков отставания от пятерки лидеров отыграть в нынешних реалиях практически невозможно. «Торино» также очень неплох в последнее время — очки набирались в играх против «Фиорентины» (2:2) и «Эмполи» (1:1), обыграны «Пескара» (5:3) и «Палермо» (3:1), оступились туринцы только «Роме» (1:4).
Статистика и личные встречи
94 гола забито в матчах с участием «Торино», что делает команду самой зрелищной в чемпионате с показателем 3,5 мяча в среднем.
Цифры у «Лацио» тоже хороши – 2,8 мяча в среднем.
В последних трех играх на «Олимпико» команды забивали как минимум три мяча.
Прогноз
На наш взгляд, мало что изменится в тактике команд в очном противостоянии. Оба коллектива отлично играют в атаке, но например тот же «Торино» в обороне играет плохо, без пропущенных мячей обошлось всего пять игр с начала сезона. Считаем, что, как и три сезона подряд, команды порадуют римских болельщиков ярким результатом.
Коэффициенты БК Лига Ставок:
Лацио – 1,56
Ничья – 4,34
Торино – 5,54
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