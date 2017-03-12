Россия. Премьер-лига. 19-й тур. «Локомотив» — «Краснодар»

13 марта 2017 года, 19-30 МСК

«Локомотив»

Два матча в марте пока радуют поклонников московского клуба – сначала в непростом кубковом матче дружина Семина обеспечила себе путевку в полуфинал Кубка, обыграв «Тосно» (1:0), а в чемпионате «Локо» в гостевом матче не оставил шансов «Крыльям Советов», разгромив соперника 3:0. Примечательно, что дубль сделал Ари, еще недавно игравший ведущую роль именно в «Краснодаре». Правда, выход на поле против своего бывшего клуба для бразильца маловероятен – «Локомотиву» для этого придется заплатить полмиллиона евро штрафа, хотя Юрий Семин этого не исключил. Сейчас «Локомотив» идет в таблице на десятом месте, проигрывая четверке лидеров пять очков и имея игру в запасе.

«Краснодар»

Пока после перерыва «Краснодару» удались лишь игры Лиги Европы против «Фенербахче» в 1/16 финала. Следом команда Игоря Шалимова вылетела из Кубка, упустив преимущество в три мяча над «Уралом», в чемпионате сыграла 2:2 со «Спартаком», потеряв к тому же Федора Смолова, проигран 1:2 и первый матч против «Сельты». В таблице краснодарцы пока пятые, у «Уфы» на два очка больше, но игра в запасе у «быков» есть.

Статистика и личные встречи

В гостях «Краснодар» в этом сезоне смотрится неважно, набрав в семи играх пять очков за ничейные результаты, разница мячей составляет 3:6.

Домашний «Локо» набрал 13 очков (3-4-1) при разнице 11:5, не проигрывает команда в Черкизово шесть игр подряд с учетом Кубка.

«Краснодар» еще ни разу не выигрывал в гостях у железнодорожников – четыре поражения и одна ничья.

Прогноз

Краснодарцы сейчас играют в очень плотном графике – уже через два дня после «Локомотива» команде предстоит важнейший ответный матч против «Сельты» и все мысли игроков наверняка именно там. «Локо» даже без Ари, на наш взгляд, фаворит в этом поединке, без Смолова на острие «быкам» будет крайне сложно добиться положительного результата, да и общая результативность наверняка из-за этого пострадает.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Локомотив – 2,28

Ничья — 3,18

Краснодар – 3,78

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