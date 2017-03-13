Он предлагает вновь обратиться к москвичам через платформу электронных референдумов «Активный гражданин». С помощью этого ресурса решался вопрос о запрете алкоэнергетиков.

«Тогда мы получили колоссальную поддержку и приняли соответствующий городской закон. Сейчас мы готовы спросить про простые энергетики, и если получим поддержку москвичей, то разработаем законопроект», — рассказал собеседник агентства.

Полный запрет на розничную продажу алкоэнергетиков в Москве действует с 1 мая 2015 года. Он стал первым законом, принятым Мосгордумой на основании голосования в «Активном гражданине».

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