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Несовершеннолетние не смогут скоро купить энергетические напитки
Московская городская дума может запретить продажу энергетических напитков несовершеннолетним, если получит поддержку жителей столицы. Об этом рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников..
Он предлагает вновь обратиться к москвичам через платформу электронных референдумов «Активный гражданин». С помощью этого ресурса решался вопрос о запрете алкоэнергетиков.
«Тогда мы получили колоссальную поддержку и приняли соответствующий городской закон. Сейчас мы готовы спросить про простые энергетики, и если получим поддержку москвичей, то разработаем законопроект», — рассказал собеседник агентства.
Полный запрет на розничную продажу алкоэнергетиков в Москве действует с 1 мая 2015 года. Он стал первым законом, принятым Мосгордумой на основании голосования в «Активном гражданине».онлайн, реклама в газете, расписание, менеджер по размещению рекламы, реклама газета, реклама в газете стоимость, москва, происшествия, политика, Московская жизнь, мир новостей свежий номер газеты, спорт,темы дня, смотреть онлайн, +онлайн, видео, в сети, игра, игры, 2, +2, cмотреть,
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