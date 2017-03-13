В Государственной думе России предложили новый принцип получения российского гражданства по «праву почвы». Об этом в воскресенье сообщил заместитель председателя комитета по делам национальностей Госдумы Руслан Бальбек.

Он добавил, что этим правом смогут воспользоваться носители русского языка, являющиеся выходцами из стран бывшего СССР или Российской империи, а также имеющие родственников по восходящей линии в этих государствах. Законопроект уже получил одобрение в комитете по делам национальностей Госдумы.

Законопроект предложен, в том числе, депутатами Константином Затулиным и Натальей Поклонской. В России гражданство также можно получить по принципу крови и родства. «Право почвы» — юридически закрепленный термин, который позволяет получить гражданство по факту рождения на территории государства. На «праве почвы» основан процесс получения гражданства в США и большинстве латиноамериканских государств.

Источник: Агентство Бизнес Новостей

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