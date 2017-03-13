Об этом в воскресенье заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Если мы не договоримся о более раннем саммите, то их встреча предположительно может состояться на саммите G-20 в Гамбурге в июле. Потому что это первое место, где они могут пересечься друг с другом", - цитируют его.

Ранее о подготовке переговоров глав двух держав сообщили в Совете Федерации. Организацией беседы занимается Министерство иностранных дел.

Планируется, что политики обсудят двустороннюю политику и борьбу с терроризмом.

Источник: Петербургский дневник

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