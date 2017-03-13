Законодательная инициатива, по информации издания, рассматривается из-за того, что иностранные интернет-компании стали игнорировать решения российских судов и других государственных органов, ссылаясь на то, что работают по законам стран, в которых они зарегистрированы. В случае, если поправки будут приняты, норма распространится также и на российские компании.

Как отмечает газета, одним из разработчиков законопроекта стала Федеральная антимонопольная служба (ФАС), в подготовке пакета поправок участвуют также Роскомнадзор и другие ведомства. Несколько собеседников издания подчеркивают, что идея узаконить введение ограничений на доступ к сайтам компаний-нарушителей закона появилась в ходе обсуждения дела ФАС против Google. В настоящее время инициатива новых ограничений находится на финальной стадии согласования и проходит проверку в администрации президента.

По мнению собеседника, знающего о проекте от сотрудников администрации, вероятность введения нового регулирования высокая, однако другой близкий к администрации президента источник издания указывает, что идея в том виде, в котором она разрабатывается, труднореализуема и будет принята только при необходимых изменениях в самом проекте. По его мнению, более эффективным станет увеличение штрафов для нарушителей, а не внедрение «столь сложной технически» задачи. Официальный представитель президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что об идее подготовки нового законопроекта не слышал, а представитель комитета по информационной политике отметил, что до Госдумы документ еще не доходил.

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