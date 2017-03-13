Афганистан обратился к России с просьбой помочь ему в восстановлении 124 объектов национальной экономики в обмен на поддержку российскому бизнесу на уровне президента республики Ашрафа Гани, пишут «Известия» со ссылкой на атташе по торгово-экономическим вопросам посольства Афганистана в Москве Мохаммада Касема.

По словам собеседника издания, среди объектов, в восстановление которых Кабул предложил вложиться Москве, — тоннель «Саланг», хлебокомбинат в столице Афганистана, политехнический университет, авторемонтный завод «Джангалак», а также электростанция в городе Пули-Хумри. При этом вопросы восстановления всех этих афганских объектов, по данным Касема, уже обсуждались с российской стороной 3 марта.

В этот день, как уточнил дипломат, состоялась встреча посла Афганистана в Москве Абдулы Кочая и российского замминистра энергетики, сопредседателя российско-афганской торгово-экономической комиссии Юрия Сентюрина. Во время переговоров последний назвал порядка 30 российских фирм, которые уже сейчас готовы к инвестициям, заключил атташе по торгово-экономическим вопросам посольства Афганистана.

На это спецпредставитель президента России по республике Замир Кабулов, в свою очередь, заявил изданию, что «за последние годы Россия неоднократно предлагала западным партнерам, чьи военные контингенты находятся в Афганистане, совместные инвестиционные проекты». Однако, по его данным, на все эти предложения российская сторона получила отказы. «А в одиночку восстановление Афганистана не под силу ни одной стране», — резюмировал Кабулов.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия заинтересована в сотрудничестве с Афганистаном в сферах экономики и безопасности.

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