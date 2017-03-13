Москва-Инфо

Встреча со специальным гостем слёта состоится 17 марта 2017 года в 14.00. Посетители мероприятия получат возможность приобрести флаера с фрагментами воздушного шара, книги Фёдора Конюхова с его личной подписью, а также лично пообщаться с автором. Кроме того, на слете можно будет увидеть коллекции картин и одежды знаменитого путешественника, совершившего более 40 уникальных экспедиций и восхождений.

Фёдор Конюхов — член Союза художников СССР и Союза писателей РФ, почётный академик Российской Академии художеств, капитан дальнего плавания, действительный член Русского географического общества и заслуженный мастер спорта. На его счету — девять книг о путешествиях и более 3 тыс. картин.

Второй слёт коллекционеров пройдёт на территории московского «Кристалла» с 17 по 19 марта 2017 года. В эти дни легендарный завод снова превратится в огромную выставку диковинных и редких вещей из прошлого. Проведение ярмарки — уникальное событие в московской жизни, поскольку ранее никто не организовывал подобные мероприятия с таким размахом.

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