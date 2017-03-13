Москва-Инфо

Мировая премьера постановки состоится 1 июля в Олимпийской столице России – Сочи, в Ледовом дворце «Айсберг». Знаменитую историю ждет полное «переиздание», а не «кавер-версия» театральных или балетных постановок пьесы. «Ромео и Джульетта» 2017 года - оригинальное произведение, в котором великий шекспировский сюжет стал лишь отправной точкой фантазии именитого постановщика. Ледовое шоу Ильи Авербуха «Кармен» стало рекордсменом среди всех российских ледовых постановок, собрав рекордное для отечественного рынка развлечений количество зрителей: спектакль в Москве, Сочи, Краснодаре, Минске и других городах посмотрело свыше 600 000 зрителей.

По словам организаторов, по своему масштабу, красочности и уровню сценографии «Ромео и Джульетта» в этом году сразится за первенство с главными мировыми развлекательными шоу, в числе которых знаменитый Cirque du Soleil, спектакли которого стартуют в Сочи.

Илья Авербух: “Традиционно наши ледовые постановки проходят в режиме острой конкуренции. На Новый год в борьбе за своего зрителя мы соревнуемся с самыми крупными компаниями, и в этом году шоу “Щелкунчик” стало одним из самых посещаемых новогодних проектов - мы побили даже собственный рекорд, собрав более 100 000 зрителей за 10 дней. За три года в Сочи суммарно прошло более 250 спектаклей, и я

надеюсь, наши постановки стали визитной карточкой Сочи. В этом году нас ждет громкий вызов - гастроли Цирка Дю Солей. Это известнейший в мире проект с огромным бюджетом на продакшн и продвижение. Но олимпийские чемпионы не боятся трудностей. В спорте нас учили всегда бороться и идти до конца. Я уверен, что российские шоу могут быть

лучше и зрелищнее, чем западные, и мы постараемся это доказать”.

В новой постановке примут участие более 100 человек, в том числе звезды мирового фигурного катания, цирковые артисты, вокалисты известных мюзиклов, музыканты, ледовый балет, творческая и техническая группы.

К участию приглашена целая плеяда звезд фигурного катания: Татьяна Навка, Роман Костомаров, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Оксана Домнина, Максим Шабалин, Мария Петрова, Алексей Тихонов, Албена Денкова, Максим Ставиский, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, и многие другие. Однако главная интрига сезона – кому же достанутся роли несчастных влюбленных. Эта информация пока держится в

секрете.

У «повести», что «нет печальнее на свете», богатейшая сценическая биография, за более чем 400 лет сюжет неоднократно перекраивали, однако постановка Ильи Авербуха обещает внести новый, неожиданный взгляд на трагическую историю и поставить под сомнение финал.

Ледовый спектакль «Ромео и Джульетта» будет идти в олимпийской столице ежедневно с 1 июля на протяжении трех месяцев.

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