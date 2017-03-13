Москва-Инфо

В столице намерены создать крупную Wi-Fi-сеть для образовательных учреждений. Об этом 13 марта сообщил официальный портал Правительства Москвы.



«В 2016 году в рамках пилотного проекта беспроводная сеть была развернута в 69 школах. Там появилось 2,3 тысячи хот-спотов - точек доступа к Wi-Fi. Это позволило обеспечить там качественную связь для проведения интерактивных уроков. В 2017 году добавится еще 20,5 тысяч хот-спотов. В 2018 году сеть будет насчитывать 60 тысяч точек беспроводного доступа к интернету в 1 тысяче 840 школах города. В одном здании установят в среднем 32 хот-спота. К каждой точке одновременно может подключиться до 30 устройств», - отмечается в материале.



До конца 2017 года беспроводной интернет появится в 646 столичных школах, а в 2018 году к Wi-Fi планируют подключить дополнительно 1 тысяча 125 зданий.



«Когда московское школьное Wi-Fi-пространство будет полностью сформировано, оно станет одной из крупнейших в мире сетей беспроводного интернета в образовательных учреждениях. Аналогичный проект по объединению нескольких тысяч школ в единое интернет-пространство есть в Турции», - заключили в столичном Департаменте информационных технологий.

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