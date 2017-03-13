Москва-Инфо

Московская жизнь
Cотрудники метро выучат английский язык
В рамках подготовки к Кубку Конфедераций и чемпионату мира по футболу кассиры столичной подземки и инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) пройдут курсы английского языка. Об этом 13 марта сообщил официальный портал Правительства Москвы..
«Ожидается, что английскому языку обучат 650 сотрудников -
350 кассиров и 300 инспекторов ЦОМП. Это поможет им общаться с иностранными
туристами, которые приедут в столицу на футбольные матчи Кубка конфедераций и
чемпионата мира по футболу. На сегодняшний день уже более 100 кассиров окончили
курсы», - отмечается в материале.
Кроме того, на станциях метро установят 10 новых стоек «Живое общение», где пассажиры смогут получить ответы на вопросы о транспорте, маршрутах и достопримечательностях в городе.
«Обучение иностранному языку проходит в рамках подготовки к футбольным соревнованиям. Мы хотим, чтобы гости, которые к нам приедут, могли свободно ориентироваться в городском транспорте. При необходимости сотрудники метро окажут им помощь и содействие», - отметил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Он также сообщил, что на всех станциях Кольцевой линии подземки появятся специальные кассы для туристов. Одну из действующих касс в вестибюле пометят ярким стикером - в ней будет работать сотрудник со знанием английского языка.
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