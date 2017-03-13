Москва-Инфо

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал фильм CNN о Владимире Путине.

Речь идет о ленте "Самый могущественный человек в мире", которая посвящена российскому президенту. Она выйдет на CNN 13 марта.

"Было бы излишне оптимистическим полагать, что какое-то средство массовой информации может вырваться за рамки того истерического эмоционального фона, который сейчас, к сожалению, превалирует в Америке в отношении нашей страны. Наверное, этим обусловлено то, что действительно этот фильм, судя по всему, будет и уже сделан с таким критическим уклоном и, скажем так, в русле дальнейшей демонизации нашей страны и, возможно, нашего президента", — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что еще не видел фильм и ждет возможности его посмотреть. Песков подчеркнул, что "заслуживает позитивной оценки то, что они [создатели ленты – прим.ред.] дали возможность поучаствовать в этом фильме и, по крайней мере, изложить там нашу позицию по тем темам, которые затрагиваются, что мы и сделали".

Автор фильма Фарид Закария приезжал в Россию, встречался с президентом и был модератором на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

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