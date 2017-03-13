Москва-Инфо

Оно призвано напомнить пассажирам о том, как важно соблюдать взаимную вежливость.

Новое объявление транслируется в метро с 10 марта. Придерживание дверей не является пунктом правил пользования метрополитеном, но благодаря этому простому жесту взаимной вежливости поездки миллионов пассажиров могут стать комфортнее и безопаснее.

«Пассажиры, идущие позади, будут благодарны тем, кто придержит для них дверь, и в свою очередь тоже обязательно придержат дверь для других людей – это принцип бумеранга добра», – рассказал пресс-секретарь начальника Московского метрополитена Андрей Кружалин.

Важно отметить, что придерживать двери необходимо не только для удобства пассажиров, следующих позади, но и во избежание поломки дверных механизмов.

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