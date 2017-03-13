Москва-Инфо

Футбол. Лига Чемпионов. Плей-офф. Ювентус – Порту

14 марта 2017, 22:45 МСК

«Ювентус»

«Ювентус» в первом матче противостояния с «Порту» практически снял вопрос с выходом в четвертьфинал. Чудеса, конечно, бывают, что сумела показать не так давно «Барса», однако это в нашем случае. После победы в первом матче туринский клуб сыграл во внутренних турнирах четыре поединка. Дома «Ювентус» одержал три победы — над «Эмполи» 2:0, «Наполи» 3:1 и «Миланом» 2:1, а на выезде подписал мировую с «Удинезе» 1:1. К поединку с «Порту» туринцы подходят без потерь в основном составе.

«Порту»

«Порту» после поражения от «Ювентуса» тоже не проиграл ни разу. В национальном первенстве команда одержала три кряду победы, не пропустив ни одного гола. Обыграны были «Боавишта» 1:0, «Насьональ» 7:0 и «Арука» 4:0. В Лиге Чемпионов нынешнего сезона «Порту» уже побеждал в гостях «Брюгге» 2:1, уступил «Лестеру» 0:1 и завершил вничью 0:0 поединок с «Копенгагеном». В составе «драконов» будет отсутствовать защитник Алекс Теллес по причине дисквалификации.

Статистика и личные встречи

«Ювентус» выиграл девять из десяти последних официальных матчей.

«Порту» не проигрывал на выезде в 11 последних официальных матчах подряд, одержав пять побед в семи предыдущих из них.

«Ювентус» ни разу в истории еще не проигрывал «Порту» — две победы и ничья.

Прогноз

«Порту» деваться некуда. Португальцы вынуждены будут идти вперед, ведь нужно отыгрывать два мяча. Игра должна получиться открытой, ведь дома туринцы редко отсиживаются в обороне, которая тоже дает сбои не так часто. Поэтому, ожидаем результативного футбола.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Ювентус — 1,68

Ничья — 3,94

Порту — 6,15

удар футбол в сети онлайн матч игра игры OK!.

онлайн, реклама в газете, расписание, менеджер по размещению рекламы, реклама газета, реклама в газете стоимость, москва, происшествия, политика, Московская жизнь, мир новостей свежий номер газеты, спорт,темы дня, смотреть онлайн, +онлайн, видео, в сети, игра, игры, 2, +2, cмотреть,