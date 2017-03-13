Москва-Инфо

Cпорт
Прогноз. Футбол. «Ювентус» – «Порту» 14 марта 22:45 мск
Два безответных гола на выезде в первом матче с «Порту», делают «Ювентус» безоговорочным фаворитом противостояния..
Футбол. Лига Чемпионов. Плей-офф. Ювентус – Порту
14 марта 2017, 22:45 МСК
«Ювентус»
«Ювентус» в первом матче противостояния с «Порту» практически снял вопрос с выходом в четвертьфинал. Чудеса, конечно, бывают, что сумела показать не так давно «Барса», однако это в нашем случае. После победы в первом матче туринский клуб сыграл во внутренних турнирах четыре поединка. Дома «Ювентус» одержал три победы — над «Эмполи» 2:0, «Наполи» 3:1 и «Миланом» 2:1, а на выезде подписал мировую с «Удинезе» 1:1. К поединку с «Порту» туринцы подходят без потерь в основном составе.
«Порту»
«Порту» после поражения от «Ювентуса» тоже не проиграл ни разу. В национальном первенстве команда одержала три кряду победы, не пропустив ни одного гола. Обыграны были «Боавишта» 1:0, «Насьональ» 7:0 и «Арука» 4:0. В Лиге Чемпионов нынешнего сезона «Порту» уже побеждал в гостях «Брюгге» 2:1, уступил «Лестеру» 0:1 и завершил вничью 0:0 поединок с «Копенгагеном». В составе «драконов» будет отсутствовать защитник Алекс Теллес по причине дисквалификации.
Статистика и личные встречи
«Ювентус» выиграл девять из десяти последних официальных матчей.
«Порту» не проигрывал на выезде в 11 последних официальных матчах подряд, одержав пять побед в семи предыдущих из них.
«Ювентус» ни разу в истории еще не проигрывал «Порту» — две победы и ничья.
Прогноз
«Порту» деваться некуда. Португальцы вынуждены будут идти вперед, ведь нужно отыгрывать два мяча. Игра должна получиться открытой, ведь дома туринцы редко отсиживаются в обороне, которая тоже дает сбои не так часто. Поэтому, ожидаем результативного футбола.
Коэффициенты БК 1хСтавка:
Ювентус — 1,68
Ничья — 3,94
Порту — 6,15
удар футбол в сети онлайн матч игра игры OK!.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.