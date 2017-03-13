Москва-Инфо

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч. «Лестер» — «Севилья»

14 марта 2017 года, 22-45 МСК

«Лестер»

Чемпион Англии провалили свой сезон в Премьер-лиге, очутившись на самой грани вылета. Это привело к неизбежной отставке Раньери, из главного творца успеха итальянец превратился в козла отпущения. Был ли конфликт внутри команды или нет, тайна покрытая мраком, но после ухода синьора Клаудио «Лестер» смог выиграть два матча подряд, не оставив на своем поле шансов «Ливерпулю» и «Халлу» и обыграв оппонентов с одинаковыми 3:1 на табло. Пока «Лестер» в таблице лишь на 15 месте, от тройки аутсайдеров отделяет всего три очка.

«Севилья»

«Севилья» тоже сыграла свои два последних матча в Примере с одинаковым счетом, толь ко стал он не победным, а ничейным. Мировыми исходами 1:1 завершились для команды Хорхе Сампаоли игры с не самыми грозными «Леганесом» и «Алавесом». В таблице «роха-бланкос» по прежнему третьи, проигрывают «Барелоне» три, а «Реалу» — пять очков. Снизу на такие же пять зачетных пунктов идет «Атлетико».

Статистика и личные встречи

В группе Лиги Чемпионов выиграл все три домашних матча, но в чемпионате цифры «лис» не впечатляют — 24 очка за 14 матчей (7-3-4) при разнице мячей 22:18.

Гостевая «Севилья» в Примере привезла 25 очков (7-4-3) и соотношение мячей 26:19, в Лиге Чемпионов команда Сампаоли не проиграли ни одного выездного матча.

«Лестер» пропускал в чемпионате в 22 из 27 игр, «Севилья» забивала в 25 из 27 своих матчей Примеры.

Прогноз

Конечно, счет целиком и полностью устраивает испанцев, они вполне могут подстраиваться под соперника и именно от «Лестера» нужно ждать более активных действий. Но преимущество «Севильи» эфемерное, гол в их ворота кардинально все перевернет, так что и забить «нервионцам» не мешало бы. Сидеть в обороне невыгодно ни одному из соперников, удачи теперь можно добиться только в атаке. Считаем, что скучно на «Кинг Пауэр» не должно быть — гол в любые ворота моментально откроет игру, что, скорее всего, приведет к повышенной результативности.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Лестер – 3,40

Ничья – 3,74

Севилья – 2,21

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