Москва-Инфо

версия для печати
Московская жизнь
Дорожные ограничения введены на участке ул. Косинская
Движение транспорта на участке улицы Косинская ограничено до 28 апреля из-за строительства участка Северо-Восточной хорды (СВХ)..
«Ограничение движения в связи со строительством участка
Северо-Восточной хорды действует на участке улицы Косинская в районе д. 43 на
улице Вешняковская до 28 апреля», - отмечается в информационном центре
транспортного комплекса Москвы
Ограничение действует круглосуточно на одной полосе.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.