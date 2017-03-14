Москва-Инфо

«Ограничение движения в связи со строительством участка Северо-Восточной хорды действует на участке улицы Косинская в районе д. 43 на улице Вешняковская до 28 апреля», - отмечается в информационном центре транспортного комплекса Москвы



Ограничение действует круглосуточно на одной полосе.

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