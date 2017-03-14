Москва-Инфо

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Московская жизнь

Дорожные ограничения введены на участке ул. Косинская

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Дорожные ограничения введены на участке ул. Косинская

Информационный Центр Правительства Москвы 14 марта 2017г., 09:47

Движение транспорта на участке улицы Косинская ограничено до 28 апреля из-за строительства участка Северо-Восточной хорды (СВХ).

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«Ограничение движения в связи со строительством участка Северо-Восточной хорды действует на участке улицы Косинская в районе д. 43 на улице Вешняковская до 28 апреля», - отмечается в информационном центре транспортного комплекса Москвы

Ограничение действует круглосуточно на одной полосе.

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