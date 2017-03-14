Москва-Инфо

«Россия этого не делала, Минобороны это не подтверждает. Это фейковая новость, на которую не нужно и обращать внимания», — заверил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, подобные «вбросы» — элементы информационной войны, «которую теперь ведут все против всех».

Российский спецназ прибыл на авиабазу в западной части Египта. Указывалось, что, по данным египетских спецслужб, на аэродром на западе страны прибыло российское подразделение из 22 человек. Цель их миссии неизвестна, однако источник указал, что Россия уже использовала в начале февраля другую египетскую базу ВВС в районе населенного пункта Марса Матрух. В Каире при этом заявили, что иностранных солдат на территории страны нет.

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