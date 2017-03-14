Москва-Инфо

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События

Отозвана лицензия банка «Нефтяной альянс»

Отозвана лицензия банка «Нефтяной альянс»

Городской портал 14 марта 2017г., 10:02

Зарегистрированный в Москве коммерческий банк "Нефтяной альянс" приказом Банка России с сегодняшнего дня лишен лицензии осуществление банковских операций.

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"Нефтяной альянс" размещал средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов.

Банк не обеспечил своевременное исполнение обязательств перед кредиторами, а оценка кредитного риска выявила полную утрату банком собственных средств.

"Кроме того, КБ "Нефтяной альянс" (ПАО) не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган", - отметили в ЦБ РФ.

В банк назначена временная администрация сроком действия до прихода конкурсного управляющего либо ликвидатора. Так как КБ "Нефтяной альянс" — участник системы страхования вкладов, а отзыв лицензии является страховым случаем, вкладчикам полагается выплата страхового возмещения в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

По величине активов "Нефтяной альянс" занимал 217 место в банковской системе Российской Федерации.

Источник: Петербургский дневник

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