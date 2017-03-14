Москва-Инфо

Самолет Ту-154 Минобороны, который потерпел крушение в небе над Черным морем в декабре минувшего года, приземлился на воду "в контролируемом полете под управлением командира экипажа".

По данным издания, техническая часть расследования катастрофы Ту-154 завершена. Как следует из заключения экспертов, самолет вообще не падал, а приземлился на воду в контролируемом полете под управлением командира экипажа Романа Волкова.

Как показало 3D-моделивание, воздушное судно взлетело в штатном режиме. После этого, отмечает издание, экипаж не совершал никаких ошибок. Примерно через минуту после отрыва от земли самолет набрал высоту около 250 метров и скорость порядка 360–370 километров в час. Затем на борту стала "стремительно развиваться нештатная ситуация". Она заключалась в том, что командир экипажа вместо того чтобы дальше набирать высоту фактически перевел воздушное судно в режим посадки.

Причиной такого поведения командира борта могла стать, среди прочих, дезориентация пилота в пространстве.

По данным ФСБ России, основные версии крушения Ту-154 – попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность. Признаков и фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного корабля, в настоящее время не получено.

Источник: Москва 24

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