Москва-Инфо

В этом году, как и в прошлом, старт акции «Ночь театров» будет дан на Московском культурном форуме 26 марта.

Прологом послужит музыкально-хореографическая прелюдия в четырех действиях в исполнении артистов театра «Центр драматургии и режиссуры». Зрители окунутся в «Эпоху революции», события «Великой отечественной войны» и «Оттепели». На условной сцене современные поэты и актёры изобразят поэтов того времени: Маяковского, Есенина, Ахматову и Цветаеву, Бергольц, Друнину, Симонова и Твардовского. Эпоху «Наших дней» представят творчеством современных поэтов.

На основной сцене Московского культурного форума Московский театр оперетты сыграет часть спектакля «Вольный ветер мечты», Театр Романа Виктюка – отрывки из спектаклей «Федра» и премьерного спектакля «Венецианка». Почти 95-летнюю историю Московского театра им. В.Маяковского покажут актеры театра всего в нескольких эпизодах.

В перерывах между спектаклями в лаундж-зонах выступят артисты Мастерской П.Н.Фоменко, Московского театра им. В.Маяковского, театра «Практика» и Гоголь-центра.

В завершение Ночи на главной сцене Балет Москва покажет отрывок спектакля «Кафе Идиот» - лауреата Российской Национальной театральной премии «Золотая маска» - 2016.

Специальную программу в эту ночь представят около 60 театров, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, непосредственно на площадках театров по всей Москве. Вход на мероприятия бесплатный и будет осуществляться по регистрации. Регистрация откроется 20 марта 2017 г. в 12:00 на сайтах, социальных сетях и по телефонам справочных служб театров.

Экскурсию по музею и путешествие за кулисы проведет Театр кошек Куклачева. Экскурсии по пространствам театров также проведут Театр «Уголок Дедушки Дурова», Детский театр эстрады, Театриум на Серпуховке под руководством Т.Дуровой, Московский детский театр теней, Московский драматический «Сказочный театр», Московский театр кукол, Московский детский камерный театр кукол, Московский академический театр сатиры, Московский театральный центр «Вишневый сад», Московский театр «Мастерская П.Н.Фоменко», «Ведагонь-театр», Цыганский театр «Ромэн» и Государственный театр «Ленком». Для участия в экскурсии необходимо предварительно записаться по телефонам справочных служб театров или на сайтах театров.

В Московском детском музыкальном театре «Экспромт» студия эстетического воспитания детей Людмилы Ивановой проведет мастер-класс по актёрскому мастерству, а в завершении актеры театра покажут отрывки из готовящегося к постановке спектакля «Снегурочка» по пьесе-сказке А.Н. Островского. Начало в 19.00.

Театр марионеток подготовил для участников акции публичную дискуссию и фотовыставку «Артист театра кукол».

На малой сцене Московского театра «Современник» с 20.00 до 22.00 пройдет творческий вечер с народной артисткой СССР Галиной Борисовной Волчек. А в Театре на Малой Бронной творческий вечер проведет актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР Геннадий Рашидович Сайфулин.

Открытую репетицию и творческую встречу с артистами можно будет посетить в Московском новом драматическом театре.

Увлекательное путешествие по текстам произведений Н.В.Гоголя в формате читок и перформансов, а также экскурсию по закулисью проведет Московский театр ET CETERA п/р А.Калягина. Мероприятие приурочено к выходу главной премьеры сезона театра – спектаклю «Ревизор» (режиссер Роберт Стуруа, в роли Хлестакова – Александр Калягин).

Работники Театра на Юго-Западе расскажут и покажут, что происходит в театре после окончания спектакля. Зрители увидят размонтировку и монтировку спектаклей, настройку светового оборудования, разнос костюмов и репетиционный процесс. Участникам акции будут показаны музыкально-литературная композиция по поэме М.Лермонтова «Демон», спектакль по поэме Венедикта Ерофеева «Москва-Петушки» и моноспектакль по роману Нодара Думбадзе «Я, бабушка, Илико и Илларион». Театр не закроет свои двери в ночь с 26 на 27 марта.

Насыщенную программу подготовил Московский театр «Школа современной пьесы». На Большой сцене пройдет обсуждение премьерного спектакля «ROCK-N-ROLL на закате» с участием исполнительницы главной роли Татьяны Веденеевой и постановочной группы спектакля. С 22.30 до 23.30 сотрудники театра проведут экскурсию по театру. Живое караоке будет доступно в актерском кабаре «Песни революции и контрреволюции». С 23.00 до 00.00 будет работать театральное кафе. А в завершении ночи народный артист России, профессор РУТИ – ГИТИС, художественный руководитель театра Иосиф Райхельгауз проведет открытую консультацию для желающих стать артистом и режиссером.

Ночь в Театре «Содружество актеров Таганки» превратится в погружение в противоречивую революционную эпоху по мотивам пьесы Михаила Булгакова «БЕГ». Две группы зрителей совершат путешествие по ночным пространствам театра. Одну из групп поведут за собой «красноармейцы», а другую «белогвардейцы». Все вместе они встретятся в самом финале – в Большом зале театра, где на огромный экран сцены будут проецироваться исторические фото вместе с фотографиями спектакля «БЕГ». Здесь зрителей будет ждать историческая игра, победители которой получат памятные сувениры.

В Театре «Эрмитаж» состоится встреча с художественным руководителем театра Михаилом Левитиным. Актеры театра и художник театра, член Союза художников и Союза дизайнеров России, академик Академии графического дизайна Евгений Добровинского проведут мастер-классы.

На сцене Московского драматического театра «Модерн» состоится Вечер памяти Народного артиста России А.В.Петренко. Мероприятие начнется в 21.00 26 марта, закончится в 00.30 27 марта. Гости и участника вечера: артисты Анна Ардова, Екатерина Волкова, заслуженные артисты России Лариса Гузеева, певица Нинель Шацкая, Карэн Бадалов, народные артисты России Валерий Баринов, Александр Пашутин, заслуженный деятель искусств РФ композитор Владимир Дашкевич, артисты театра «Модерн» и др.

Яркую концертную программу представят Детский музыкальный театр юного зрителя, Московский академический музыкальный театр им. К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко (начало в 22.00, вход по пригласительным, которые можно будет получить на сайте театра www.satnmus.ru с 20 марта 2017 г.), Московский театр «Новая Опера» им. Е.В.Колобова, Московский музыкальный театр «Геликон-опера», Московский драматический театр им. А.С.Пушкина и Московский Культурный Фольклорный Центр под руководством Л. Рюминой.*

Московские театры отметят «Ночь в театре» специальным показом известных спектаклей.

Театр Музыки и Поэзии п/р Е.Камбуровой покажет «Двенадцать» по мотивам поэмы А.Блока. Старинные песни времен революции 1917 года прозвучат на сцене Московского государственного историко-этнографического театра в спектакле «Казачье действо».

Московский Открытый студенческий театр представит программу «Ночь в театре МОСТ: Окна РОСТА» с театрализованной встречей зрителей на улице, в малом фойе и в большом фойе и показом спектакля «Внимание-люди!».

Спектакль «Актриса» о жизни творческой интеллигенции и создании нового искусства в период Великой октябрьской революции покажут в Московском драматическом театре «Бенефис». Вечер поэзии С.Есенина «Русь уходящая» проведут в Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна. Московский театр на Таганке покажет спектакль по роману А.Белого «Петербург». Моноспектакль «Кто слышит пролитую кровь» пройдет в Московском театре «На досках». Московский театр ОКОЛО дома Станиславского представит спектакль «Я вас не помню собственно /Три сестры/». Московский театр п/р О.Табакова покажет видеоверсию спектакля «Страсти по Бумбарашу» по пьесе Ю.Кима по ранним произведениям Аркадия Гайдара.

Историю революционных событий 1917 года и новомучеников российских в переплетении с поэмой А. Блока «Двенадцать» представит Русский духовный театр «ГЛАС» в спектакле «Великая Княгиня Е.Ф. Романова».

В театре Луны покажут мюзикл «Ярь» - театральное воплощение реальной любовной истории, произошедшей на фоне событий Революции 1917 года. Открытый показ спектакля «Скользящая Люче» пройдет в Московский драматический театр на Перовской. Московский драматический театр «Сопричастность» представит спектакль «Дети и революция»*.

* Время проведения мероприятий и порядок записи необходимо уточнять в театрах по телефонам справочных служб.

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