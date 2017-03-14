Москва-Инфо

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч. «Монако» — «Манчестер Сити»

15 марта 2017 года, 22-45 МСК

«Монако»

Монегаски в этом сезоне пока практически безупречны. Команде Леонарду Жардима в кои-то веки удалось навязать ПСЖ борьбу за чемпионство и сейчас в этой гонке именно «Монако» идет впереди на три очка. Без потерь , конечно, не обходится – не так давно была ничья с «Бастией», но парижане при Эмери совсем неидеальны. Последними «жертвами» команды с Лазурного берега, уже после игры в Манчестере, стали «Генгам», «Нант» и «Бордо», в Кубке Франции в гостях пройден «Марсель».

«Манчестер Сити»

«Горожане» после игры с монегасками также смотрелись очень неплохо – в Кубке ФА команда Гвардиолы вышла в полуфинал, поочередно обыграв «Хаддерсфилд» (5:1) и «Мидлсбро» (2:0), в чемпионате была гостевая победа над «Сандерлендом» (2:0) и совершенно неожиданная домашняя ничья со «Стоком» (0:0). Именно она не позволила «Сити» выйти на второе мест о и обогнать «Тоттенхэм». Но побороться за чемпионство будет непросто — лидирующий «Челси» ушел вперед на 10 очков.

Статистика и личные встречи

В групповом этапе на выезде «Сити» не блистал и заработал всего два очка, сыграв ничьи с «Селтиком» и Гладбахом, а также проиграл «Барселоне».

«Монако » дома поделило очки только с «Байером», обыграны 2:1 «Тоттенхэм» и 3:0 ЦСКА.

«Монако» — самая забивная команда большой европейской пятерки, за 29 игр подопечные Жардима отправили в ворота соперников 84 мяча (2,9 в среднем за матч).

Прогноз

Конечно, шансов на успех у «Монако» не очень много, отыграть два мяча у «Сити» будет сложно. Но зная нынешний «Монако», можно смело заявлять, что просто так команда не отступит и битва получится очень жаркой«. На свое "Луи Втором" монегаски показывают впечатляющий футбол, команда находится в отличном тонусе, повреждение было у Фалькао, но и без колумбийца есть Жермен и Мбаппе, которые очень хороши. Но скорее всего и Радамель появится на поле, с "Бордо" на полчаса он выходил. Ждем взрывного футбола, монегаскам надо отыгрываться, атака у обеих команд мощная, считаем, что и французская публика по крайней мере четыре гола от команд увидит.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Монако – 2,63

Ничья – 3,96

МанСити – 2,63

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