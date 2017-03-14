Москва-Инфо

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч. «Атлетико» — «Байер»

15 марта 2017 года, 22:45 МСК

К ответному матчу испанский и немецкий клуб подходят в разном состоянии. «Атлетико» продолжает стабильно выступать в чемпионате Испании: мадридцы все еще занимают четеёртое место и выиграли два последних матча, не пропустив в них ни разу. Вероятнее всего, в следующем сезоне «Атлетико» вновь будет играть в самом престижном клубном турнире Европы.

«Байер» же, скорее всего, в следующем сезоне не попадет не только в Лигу чемпионов, но и останется без Лиги Европы. Леверкузенцы откровенно проваливают нынешний чемпионат Германии и на данный момент занимают лишь десятое место в первенстве. Недавно «Байер» потерпел болезненное поражение от дортмундской «Боруссии» со счетом 6:2, а в последнем туре сыграл вничью с одним из аутсайдеров Бундеслиги – «Вердером».

В первом матче в Леверкузене «Атлетико» доказал, что может не только качественно обороняться, но и результативно играть в атаке. Несмотря на то, что немецкая команда имела ощутимое преимущество во владении мячом, подопечные Симеоне раз за разом убегали в контратаки и в итоге одержали убедительную гостевую победу со счетом 4:2.

В то, что в Мадриде гости сумеют сыграть хотя бы вничью, верится с трудом. На родном стадионе «Атлетико» как правило предельно сконцентрирован в обороне и очень бережно относится к своим моментам. Предлагаем заключить пари на то, что и во втором матче испанский клуб одержит победу над демотивированным после первого матча и неудач в чемпионате «Байером». Коэффициент на успех «Атлетико» — 1,58.

Коэффициенты БК «Лига Ставок»:

Победа «Атлетико» — 1,58;

Ничья – 4,20;

Победа «Байера» — 5,56;

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